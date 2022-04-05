Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації

Фотографії та свідчення з містечок в околицях Києва шокували весь світ. Там продовжують знаходити вбитих і закатованих мирних жителів. Рахунок жертв російських окупантів пішов на сотні. Факти цих злочинів збирають для міжнародного трибуналу. Про мертвих і тих, що вижили – в репортажі РБК-Україна.

Згоріла військова техніка, розстріляні машини з табличками "Діти", перевернуті автобуси з написом "Міни" і "Далі смерть". Так тепер виглядає дорога до курортних містечок під Києвом, самі вони пограбовані, місцями спалені або повністю зруйновані. "Руський мір" прийшов в Ірпінь, Бучу і Гостомель наприкінці лютого.

За місяць окупації вони пережили те, що в інших війнах займало роки. Повідомлення про масові вбивства, зґвалтування і тортури в цих містечках з'являлися всі ці тижні. Але масштаб звірств став приблизно зрозумілий тільки зараз. У перші дні після деокупації десятки тіл знаходили прямо на вулиці.

Деяких зі зв'язаними руками явно стратили, деяких розстріляли за спробу просто вийти з дому, деяких намагалися спалити, щоб приховати сліди своїх злочинів. Сотні мирних людей вбили тільки за те, що вони жили тут і не змогли втекти.

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Костянтин і Віктор живуть у Бучі на тій самій вулиці, де нашим військовим вдалося накрити вогнем російську колону. Кажуть, що окупанти в паніці намагалися виїхати з пастки, проламували паркани, виганяли місцевих з будинків, щоб розмістити своїх поранених, деяких вбивали.

– Потім були інші, "ввічливі", – згадує Костянтин. – Попросили води. Почали розмовляти. Я їм кажу: ось ви прийшли, наші ж вас звідси не випустять, хочете жити – здайтеся. Вони такі: так-так-так, і все просили, щоб їм хтось із місцевих показав дорогу в сусіднє село.

До чоловіка приходили шість разів, і кожен міг стати останнім. Одні обіцяли, що не тронуть, другі шукали снайперів, треті направляли на нього автомат і обіцяли вбити собаку. Його сусіда Віктора зняли з даху разом з сином, коли вони намагалися залатати дірки в шифері. Поклали обличчям в землю і сказали годину лежати так, інакше розстріляють.

– Пацани молодші часто були спокійніші і начебто адекватні. А ось контрактники вже поводилися зовсім по-іншому. Приходили сюди на "екскурсію" і після цього теж змінювалися, – показує чоловік на обгорілі купи ворожої техніки. – Багато людей повбивали вже перед виїздом 30 березня. Може зі злості, може з помсти. Не знаю, у полонених їхніх потрібно розпитати навіщо.

Як пояснюють самі місцеві, вони досі не можуть усвідомити масштаби трагедії, яка сталася з їхніми сусідами, рідними та друзями. Навіть не через психологічний бар'єр, а тому що там все ще немає світла і стійкого зв'язку. Новини про інші райони їм переказують волонтери та журналісти. Деякі вперше почули від нас, що біля однієї з головних церков є братська могила, яку видно з космосу.

– Місця в морзі вже не було, та й дістатися туди було неможливо, розстрілювали машини, навіть швидкі, – розповідає священик цієї церкви, отець Андрій. – В один із днів, коли була евакуація, сюди зміг заїхати трактор і викопати рів. Зараз тут три траншеї. Тільки за перший день поховали 67 людей, всього близько 300.

За його оцінками, у Бучі залишилося десь 5 тисяч осіб із загального населення близько 40 тисяч у перші дні війни. Здебільшого це ті, хто категорично не хотів виїхати, або ті, кому їхати було просто нікуди і ні до кого. Люди сподівалися, що їх врятують рідні стіни, підвали, запаси консервації та взаємовиручка сусідів.

У районі церкви було багато випадків, коли людей вбивали просто за те, що вони вийшли з дому, або ризикнули, щоб вивезти сім'ю з окупації. Деяких катували, часто без мети, просто тому що могли. Священик згадує, що найжорстокішими були "кадирівці".

– Інші, коли тверезі, розповідали які вони "визволителі", а коли випивали, то погрожували кинути гранату в підвал, принижували людей, – каже чоловік. – А так більше мародерили, думаю, це основна їхня мета була. Можете не дивлячись заходити в будь-який під'їзд, всі двері вибиті. Зайшли до кожного, кожного обшукали і пограбували.

По місту багато розбитих і згорілих будинків, розстріляних і розчавлених важкою технікою машин, в них теж знаходять останки людей. На перехресті нас зі сльозами і обіймами зустрічає літній чоловік на ім'я Анатолій. Він вийшов з підвалу в комендантську годину, відпросився у військових, щоб дізнатися чи живий його родич, зв'язку немає вже довгі тижні.

– Щоб вони, ці орки, до тисячного коліна вимерли! Коли ще зв'язок був, мені родичі з Росії дзвонили і скаржилися, що у них цукру немає. А ми майже весь час в погребі сидимо, у нас трупи на вулицях. Я їх питаю: що ж ви творите у нас, що ж ви, с*ки, наробили?! Вони кажуть: це не ми, це така "спецоперація". Мені нічого їм більше пояснювати і розповідати, їх більше немає для мене, – каже чоловік.

За словами отця Андрія, психіку місцевих врятувало те, що вони не розуміли всієї картини того, що відбувається. Без електрики, води і газу потрібно було вирішувати як прогодувати свої сім'ї. Топили сніг, шукали криниці, робили багаття у дворах багатоповерхівок. Звикли розрізняти напрямок пострілів і вибухів. Звикли ховати знайомих і випадкових перехожих під балконами і за гаражами.

Геннадій з сусідами теж були змушені зробити таке кладовище. Спочатку дзвонили в лікарню, просили допомогти, але там практично не залишилося персоналу, а кожен день надходило по півсотні тел. Людям пропонували ховати загиблих у всю ту ж братську могилу біля церкви, але доїхати туди живими шансів було мало.

– Кого могли ми впізнали і ідентифікували. Тут є і люди похилого віку, які своєю смертю померли. Частину тіл ми на вулиці знаходили, ось як цього "невідомого". Їх вбивали снайпери з "Континенту". Дядю Толю ось теж, наш сусід, пішов з собакою погуляти, – каже Геннадій.

"Континент" – це великий житловий комплекс. Тут окупанти облаштували свою базу, звідси стріляли по позиціях української армії, тут мешкали, грабували і вбивали. До війни в ЖК проживало більше тисячі осіб. Залишилося 12, з них п'ятеро в будинку Юри.

– Нас п'ятьох виводили на розстріл. Зібрали документи і сказали: "Ми вас знімаємо з забезпечення". Я запитав: Що це означає? Вони сказали: "Виводимо за найближчий кут і знімаємо вас із забезпечення". Але передумали. Потім ходили по квартирах, кожен день шукали жінок, – каже чоловік.

Поруч військові розбирають завали, розміновують територію і квартири. В одній з них знайшли клітку з двома живими щурами. Вирішують чим їх нагодувати, залишками сухпайка "Армія Росії" шкода, щоб не отруїлися. Посеред двору стоїть машина, на яку начеплені ящики і дошки – це "друга армія світу" намагалася зімітувати картинку для українських дронів, нібито це зенітка.

На жаль, це не всі "знахідки" на сьогодні. Біля паркану два тижні під обстрілами не могли забрати вбитого, зараз чекають криміналістів. У цокольному приміщенні лежить тіло молодого хлопця. На голові пластмасова каска з написом на латиниці "Воїни світла", мабуть, ще з часів Майдану.

– Знайшли і катували його, відрізали язик і ніс. Зв'язали руки, зав'язали очі і вбили пострілом в рот. Вчора багато знаходили вбитих по вулицях зі зв'язаними руками. Один з місцевих закопував дівчину. Її ґвалтували, застрелили, а потім навіщось ще відрізали голову, – розповідає військовий.

Його колега впевнений, що всі ці факти потрібно передати в Гаагу для міжнародного трибуналу. Для цього під Київ повинні приїхати іноземні експерти і належним чином зафіксувати докази. Їх чекають довгі тижні роботи, адже невідомо скільки ще людей поховані у дворах, спалені або заховані в підвалах.

– Також потрібно за прикладом Ізраїлю створити організацію, яка буде знаходити військових злочинців і розбиратися з ними. Когось вийде судити, але напевно не всіх, після того, що всі ми тут побачили, – додає боєць.

***

– Найстрашніше в цій ситуації, що в який момент ти до цього звикаєш. Те, що до війни тобі здавалося ненормальним, аморальним, поганим, просто неможливим і чужим людській природі – у всьому цьому ми живемо зараз, – ділиться Геннадій.

Він хоче скоріше повернутися на роботу, адже його родині потрібні кошти для існування, і відбудувати своє місто. Мріє виховати дітей так, щоб вони виросли хорошими людьми, матеріальні бажання залишилися в минулому. У той же час багато його сусіди не знають, як і де їм жити далі, бояться, що "руській мір" може знову повернутися.

За кадром поки залишаються кадри практично знищеного Гостомеля, жахи Бородянки і десятків інших українських міст, сотень сіл. Страшно і те, що для західного світу побачене стало шоком, але, мабуть, не достатнім, щоб максимально допомогти українському народу захистити себе від російських нелюдів. Офіційний Київ досі змушений просити про далекобійні артилерійські системи, засоби ППО і винищувачі – все те, що дозволило б зупинити окупантів до того, як вони доберуться до мирних жителів.

Захід теж "звикає"до цих "картинок" і продовжує свою половинчасту політику. Неначе не бажаючи визнавати очевидне: не Путін гвалтує, катує, вбиває і спалює наших цивільних, це роблять "прості російські солдати" під гаслами "звільнення братнього народу". Всі вони повинні бути зупинені і понести покарання, інакше історії з Бучі, Маріуполя, Чернігова, Сум і Харкова стануть історіями інших європейських міст.

– Коли орда вбиває літніх, дітей і жінок – це тероризм, а не війна. Буча, Ірпінь і Гостомель тому яскраві приклади. Світ повинен зрозуміти це якомога швидше і вести себе з Росією як з будь-якою іншою терористичною організацією. Іншого виходу немає, якщо ми хочемо забезпечити безпеку Європи і всієї планети в цілому, – упевнений капелан Микола.