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Прем'єр Італії не побачив "надії на мир" після розмови з Путіним

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Рим, П'ятниця 27 травня 2022 02:46
Прем'єр Італії не побачив "надії на мир" після розмови з Путіним Фото: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним "не побачив надій на мир". Глава Кремля скаржився на санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання ANSA.

Прем'єр Італії заявив, що спробував зрозуміти, чи можна "розблокувати величезні обсяги зерна в українських портах в Чорному морі". Це питання Драгі також планує обговорити найближчим часом з президентом України Володимиром Зеленським.

Драгі зазначив, що в розмові з Путіним "не побачив надії на мир" в Україні.

"Я не побачив проблисків миру", - сказав він.

Путін в ході бесіди розповів Драгі про "вжиті кроки з метою забезпечення безпеки судноплавства, включаючи щодня відкриваються гуманітарні коридори для виходу цивільних суден з портів Азовського і Чорного морів", повідомили в Кремлі.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії заявили, що готові створити прохід для експорту зерна в обмін на скасування санкцій.

В Офісі президента у відповідь сказали, що такі заяви РФ підтверджують серйозний вплив санкцій на її економіку.

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