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Премьер Италии не увидел "надежды на мир" после разговора с Путиным

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Рим, Пятница 27 мая 2022 02:46
Премьер Италии не увидел "надежды на мир" после разговора с Путиным Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "не увидел надежд на мир". Глава Кремля жаловался на санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Премьер Италии заявил, что попытался понять, можно ли "разблокировать огромные объемы зерна в украинских портах в Черном море". Этот вопрос Драги также планирует обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Драги отметил, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине.

"Я не увидел проблесков мира", - сказал он.

Путин в ходе беседы рассказал Драги о "предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей", сообщили в Кремле.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что готовы создать проход для экспорта зерна в обмен на отмену санкций.

В Офисе президента в ответ сказали, что такие заявления РФ подтверждают серьезное влияние санкций на ее экономику.

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