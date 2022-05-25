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У Зеленського відреагували на вимогу РФ про зняття санкцій за розблокування портів

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Київ, Середа 25 травня 2022 15:47
У Зеленського відреагували на вимогу РФ про зняття санкцій за розблокування портів Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада РФ своєю вимогою про зняття санкції за розблокування портів України підтвердила серйозний вплив обмежень Заходу на російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Три місяці Кремль розповідає, що санкції - це величезне щастя та подарунок для економіки. А тепер МЗС Росії вимагає зняти санкції за розблокування українських портів", - написав Подоляк.

За його словами, теза російської пропаганди про те, що "санкції роблять нас тільки сильнішими" була повністю зруйнована такою вимогою російського дипломатичного відомства.

"Навіщо їх (санкції – ред.) знімати? У Росії все ж таки йде за планом, пане Руденко, чи не так?", - зазначив Подоляк, звертаючись до заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка.

Нагадаємо, раніше Руденко заявляв, що Росія готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства за умови зняття санкцій Заходу.

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