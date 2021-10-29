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Прем'єр Грузії про голодування Саакашвілі: у людини є право на самогубство

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі прокоментував голодування екс-президента країни Михайла Саакашвілі. Він також заявив, що у будь-якої людини є право на самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".

У нього запитали, яким може бути фінал, якщо стан Саакашвілі погіршиться.

"Фінал не знаю... якщо людина шкодить власному здоров'ю ... навіть більше: за законом, у людини є право на самогубство. Якщо людина вирішить вчинити суїцид, то він має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність", - заявив він.

Прем'єр заявив, що влада створила додаткову групу лікарів для надання допомоги Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в колонії, де тримають Саакашвілі, постійно чергує реанімаційна бригада, яка може зробити йому переливання крові або масаж серця за необхідності.

Зазначимо, ув'язненому Саакашвілі вже надавав допомогу реаніматолог.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія