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Премьер Грузии о голодовке Саакашвили: у человека есть право на самоубийство

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал голодовку экс-президента страны Михаила Саакашвили. Он также заявил, что у любого человека есть право на самоубийство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

У него спросили, каким может быть финал, если состояние Саакавшили ухудшится.

"Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", - заявил он.

Премьер заявил, что власти создали дополнительную группу врачей для оказания помощи Саакашвили.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в колонии, где держат Саакашвили, постоянно дежурит реанимационная бригада, которая может сделать ему переливание крови или массаж сердца при необходимости.

Отметим, заключенному Саакашвили уже оказывал помощь реаниматолог.

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Михаил СаакашвилиГрузия