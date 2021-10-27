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Саакашвілі не припинятиме голодування та не лягатиме до в'язничної лікарні, - омбудсмен

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Грузія, Середа 27 жовтня 2021 16:08
Саакашвілі не припинятиме голодування та не лягатиме до в'язничної лікарні, - омбудсмен Фото: Людмила Денісова, український омбудсмен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Український омбудсмен Людмила Денісова відвідала екс-президента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі у грузинський в'язниці. Вона дізналася про стан його здоров'я та його плани щодо голодування та переведення до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг омбудсмена після зустрічі з Саакашвілі.

За словами Денісової, у колонії, де тримають Саакашвілі, постійно чергує реанімаційна бригада, яка може зробити йому переливання крові чи масаж серця за необхідності. Однак ця бригада не зможе відновити життєвоважливі органи Саакашвілі. Водночас грузинський екс-президент не хоче лягати у в'язничну лікарню.

"Він не буде переїжджати у тюремну лікарню. Він вважає, що там не безпечно для його життя. Також там немає необхідної інфраструктури для надання допомоги Саакашвілі. Я буду звертатися, щоб Саакашвілі перевезли у приватний центр для надання йому допомоги", - сказала вона.

Омбудсмен також наголосила, що ув'язнений Саакашвілі планує продовжити голодування, а примусове годування, від якого він категорично відмовляється, буде порушенням прав людини.

"Ми знаємо, що за протоколом, є така можливість, що в'язничний лікар збирає групу лікарів і вони ухвалюють рішення про примусове годування. Але є рішення ЄСПЛ, що примусове годування є порушенням прав людини. Тому він відмовлятиметься від цього поки перебуватиме у свідомості", - додала Денісова.

Нагадаємо, ув'язненому Саакашвілі вже надавав допомогу реаніматолог. Один з його життєвих показників впав до критичного рівня.

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