Прем'єр Франції планує нові заходи безпеки після заворушень

У прем'єр-міністра вважають, що нинішні заходи безпеки були "недостатніми"

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп представит в понедельник планы по борьбе с беспорядками после возобновления протестов во Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, президент Эммануэль Макрон вернулся в Париж на кризисную встречу с министрами, на которой он приказал быстро принимать решения, "чтобы это больше не повторилось".

Офис премьер-министра Эдуарда Филиппа заявил, что последнее насилие показало, что нынешние меры безопасности были "недостаточными".

"Делая выводы из этих недостатков, премьер-министр представит президенту завтра меры, необходимые для адаптации позиции сил безопасности, чтобы они могли действовать твердо в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 16 марта, во Франции возобновились антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов".

В Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях, где демонстранты находятся в окружении полиции.

Во Франции на акциях "желтых жилетов", которые происходили 9 марта, арестовали 13 протестующих. Демонстранты бросали в полицию бутылки, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, это привело к столкновениям между сторонами и к новым задержаниям.