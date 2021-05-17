ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 17 травня 2021 17:32
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 17 травня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населеного пункту Причепилівка. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населеного пункту Новотошківське бойовики обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовими.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 травня, бойовики 15 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок обстрілів поранень серед військових не було.

Крім того, 15 травня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків один український військовий отримав поранення.

Додамо, що 13 травня в результаті снайперського пострілу загинув український військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
Звільнення Степанова: комітет Ради не підтримав подання Шмигаля
Звільнення Степанова: комітет Ради не підтримав подання Шмигаля
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів