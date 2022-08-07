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Прем’єр Естонії назвала одну з головних причин війни в Україні

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Таллін, Неділя 07 серпня 2022 12:38
Прем’єр Естонії назвала одну з головних причин війни в Україні Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що на території Європи знову почалася руйнівна та геноцидна війна. Росія гадає, що не відповість за свої злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яку цитує ERR.

З такою заявою вона виступила напередодні у Швейцарії на церемонії здобуття престижної Європейської премії політичної культури, яку було вручено Каллас за її політичну сміливість у протистоянні російській агресії та за впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді західних країн.

У промові прем'єр нагадала, що Естонія скористалася невеликим вікном можливостей після звільнення від радянської окупації, щоб повернути собі місце в демократичному світі.

"Сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм. Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни - лише початок, і вони мають бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними", - закликала Каллас.

Вона зазначила, що крім розслідування військових злочинів, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Кремля до відповідальності за злочин агресії.

"Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані", - наголосила Каллас.

Прем'єр Естонії підкреслила, на європейців також чекають важкі часи, але це не порівняти з ціною, яку заплатили українці своїми життями та зруйнованими містами через агресію РФ.

Нагадаємо, раніше Каллас заявляла, немає сенсу розмовляти з Путіним, якщо західні країни дійсно хочуть, щоб він зрозумів, що знаходиться в ізоляції.

Крім того, вона висловлювала невдоволення планом НАТО щодо захисту країн Балтії, оскільки, на її думку, у разі війни з Росією естонську державу "зітруть з карти".

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