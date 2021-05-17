Прем'єр Чехії відповів на слова Земана про нову версію вибухів на складах

Мілош Земан озвучив версію, згідно з якою події семирічної давності могли статися через спробу приховати нестачу боєприпасів на складі. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш спростував слова президента.
Про це повідомляє frekvence1.
Правоохоронні органи розслідує тільки одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами.
"Я пояснив президенту, що поліція розслідує одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами. Можливо, в ході розслідування з 2014 року було більше однієї версії. Але я не можу пояснити, чому зараз президент наполягає на тому, що версій більше", - сказав Бабіш.
Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.
Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.
До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.