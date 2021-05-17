Прем'єр Чехії відповів на слова Земана про нову версію вибухів на складах

Мілош Земан озвучив версію, згідно з якою події семирічної давності могли статися через спробу приховати нестачу боєприпасів на складі. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш спростував слова президента.

Про це повідомляє frekvence1 .

"Я пояснив президенту, що поліція розслідує одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами. Можливо, в ході розслідування з 2014 року було більше однієї версії. Але я не можу пояснити, чому зараз президент наполягає на тому, що версій більше", - сказав Бабіш.

Правоохоронні органи розслідує тільки одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами.

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.