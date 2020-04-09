Прем'єр Британії досі перебуває в реанімації, попри покращення

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який захворів на коронавірус, продовжує перебувати в реанімації, попри покращення стану його здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними уряду Британії, стан хворого коронавірус британського прем'єра продовжує покращуватися, але він досі залишається у відділенні інтенсивної терапії.

"Він досі перебуває в реанімації, але він продовжує робити позитивні кроки вперед і в хорошому настрої", - заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб на прес-конференції на Даунінг-Стріт.

Нагадаємо, раніше представник британського уряду Ріші Сунак повідомляв, що стан Джонсона покращується після госпіталізації в реанімаційне відділення. Вчора британський прем'єр вже сидів на ліжку та спілкувався з медичним персоналом.

Як писало РБК-Україна, 27 березня стало відомо про те, що Джонсон захворів на коронавірус. Після виявлення хвороби глава британського уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

Однак, пізно ввечері 6 квітня стан Джонсона різко погіршився. Керівника британського уряду госпіталізували в реанімаційне відділення.