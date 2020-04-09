Прем'єр Британії покинув відділення невідкладної допомоги

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, хворий коронавірусом, був переведений з реанімації у звичайну лікарняну палату. Про це повідомляє Huff Post.

Повідомляється, що у Джонсона гарний настрій.

"Прем'єр-міністр був переведений сьогодні ввечері з реанімації назад в палату, де він буде ретельно контролюватися на ранній стадії його одужання", - повідомив представник Даунінг-Стріт.

Зазначається, що

27 березня стало відомо про те, що Борис Джонсон захворів на коронавірус. Після виявлення хвороби глава британського уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

Проте, пізно ввечері 6 квітня стан Джонсона різко погіршився. Керівника британського уряду госпіталізували в реанімаційне відділення.