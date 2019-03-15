Прем'єр Австралії підтвердив участь австралійця в теракті в Новій Зеландії

Австралійський прем'єр назвав нападників "правими екстремістами"

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что один из подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии является гражданином Австралии. Об этом сообщил телеканал CNN.

Австралийский премьер назвал нападавших "правыми экстремистами" и "жестокими террористами".

"Австралия и Новая Зеландия, мы не просто союзники, мы не просто партнеры, мы семья, и как члены одной семьи с нашими новозеландскими братьями, мы скорбим, мы шокированы, мы потрясены, мы возмущены", - сказал он.

Напомним, что в теракте в Новой Зеландии погибли минимум 40 человек. Полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых. Также РБК-Украина опубликовало видео задержания одного из стрелков.

По данным очевидцев, стрельбу в одной из мечетей устроил мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой. После нападения власти просят жителей Крайстчерча оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах. Все школы и государственные учреждения города закрыты, также отменен прием в больнице.