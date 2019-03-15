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З'явилося відео затримання одного зі стрільців в мечетях Нової Зеландії

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 09:20
З'явилося відео затримання одного зі стрільців в мечетях Нової Зеландії
Фото: місце теракту в Новій Зеландії (скрін відео youtube.com/Fox News)

Двоє озброєних правоохоронців витягли з відкритої двері машини водія і повалили його на землю

З'явилося відео затримання одного із відкрили стрілянину в мечетях міста Крайстчерча. Про це повідомляє Daily Mail.

Двоє озброєних правоохоронців витягли з відкритої двері машини водія і повалили його на землю.

 

РБК-Україна писало, що поліція Нової Зеландії знешкодила кілька саморобних бомб, виявлених після теракту в двох мечетях в Крайстчерчі.

Відзначимо, в результаті стрілянини у Новій Зеландії загинули не менше 40 людей, ще 20 постраждали. Як повідомили в поліції, вже затримано четверо осіб. За даними місцевих ЗМІ, нападу в Крайстчерчі організував 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант.

За даними очевидців, стрілянину в одній з мечетей влаштував чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою. Після нападу влада просить жителів Крайстчерча залишатися у своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти. Всі школи і державні установи міста закриті, також скасовано прийом в лікарні.

 

При стрільбі у Новій Зеландії загинули не менше 40 людей Поліція Нової Зеландії знешкодила кілька бомб після стрілянини в мечетях
Новини України Новая ЗеландияСтрільба
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