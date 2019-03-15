З'явилося відео затримання одного зі стрільців в мечетях Нової Зеландії

Двоє озброєних правоохоронців витягли з відкритої двері машини водія і повалили його на землю
З'явилося відео затримання одного із відкрили стрілянину в мечетях міста Крайстчерча. Про це повідомляє Daily Mail.
Двоє озброєних правоохоронців витягли з відкритої двері машини водія і повалили його на землю.
One of the shooter's in #NewZealand #NewZealandShooting pic.twitter.com/0OaMxroD6f— London Knife Crime LDN (@CrimeLdn) March 15, 2019
РБК-Україна писало, що поліція Нової Зеландії знешкодила кілька саморобних бомб, виявлених після теракту в двох мечетях в Крайстчерчі.
Відзначимо, в результаті стрілянини у Новій Зеландії загинули не менше 40 людей, ще 20 постраждали. Як повідомили в поліції, вже затримано четверо осіб. За даними місцевих ЗМІ, нападу в Крайстчерчі організував 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант.
За даними очевидців, стрілянину в одній з мечетей влаштував чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою. Після нападу влада просить жителів Крайстчерча залишатися у своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти. Всі школи і державні установи міста закриті, також скасовано прийом в лікарні.