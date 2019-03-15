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Прем'єр Австралії підтвердив участь австралійця в теракті в Новій Зеландії

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 09:41
Прем'єр Австралії підтвердив участь австралійця в теракті в Новій Зеландії
Фото: Скотт Моррісон (GettyImages)

Австралійський прем'єр назвав нападників "правими екстремістами"

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон підтвердив, що один з підозрюваних в причетності до стрілянини в двох мечетях в Новій Зеландії є громадянином Австралії. Про це повідомив телеканал CNN.

Австралійський прем'єр назвав нападників "правими екстремістами" і "жорстокими терористами".

"Австралія і Нова Зеландія, ми не союзники, ми не просто партнери, ми сім'я, і як члени однієї сім'ї з нашими новозеландськими братами, ми сумуємо, ми шоковані, ми приголомшені, ми обурені", - сказав він.

Нагадаємо, що в теракті в Новій Зеландії загинули щонайменше 40 осіб. Поліція повідомила про затримання чотирьох підозрюваних. Також РБК-Україна опублікувало відео затримання одного зі стрільців.

За даними очевидців, стрілянину в одній з мечетей влаштував чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою. Після нападу влада просить жителів Крайстчерча залишатися у своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти. Всі школи і державні установи міста закриті, також скасовано прийом в лікарні.

Поліція Нової Зеландії знешкодила кілька бомб після стрілянини в мечетях Число загиблих при стрілянині в мечетях у Новій Зеландії досягло 27
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