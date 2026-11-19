Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи поговорила с Путиным на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первый прямой контакт лидеров двух стран с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Yomiuri Shimbun .

Такаичи и Путин разговаривали около 30 минут 18 ноября на ужине для участников саммита АТЭС. Лидеры договорились и дальше поддерживать связь на разных уровнях.

Премьер высказала позицию Японии по задержанию в России журналиста газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи и, вероятно, требовала его скорейшего увольнения.

По данным издания, стороны также обсудили ситуацию с местным подразделением Japan Tobacco, которое российские власти передали во временное управление российской компании.

Разговор стал частью попыток Токио возобновить контакты с Москвой. 30 октября главы МИД Японии и России впервые за пять лет встретились лично. В то же время, Россия усиливает давление на Японию: в августе Путин посетил остров Итуруп, который Токио считает своей территорией.