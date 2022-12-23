RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Италии собирается посетить Украину в начале следующего года

Фото: Джорджия Мэлони, премьер-министр Италии (Getty Image)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выразила желание совершить визит в Украину, который может состояться в начале 2023 года.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на итальянский телеканал Rai.

"Я хотела бы совершить эту поездку в первые месяцы следующего года", - сказала она в интервью, отвечая на вопрос о вероятном визите в Киев.

Глава итальянского правительства также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", - сказала Мэлони.

Напомним, ранее премьер-министр Италии заявила, что страна Рим продолжать поддерживать Украину в военном плане, обещая передать больше оружия.

Добавим, перед этим глава Минобороны Италии отметил, что поставки оружия Украине должны прекратиться, как только начнутся мирные переговоры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия