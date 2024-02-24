Премьер Италии в Гостомеле: это место - символ украинской гордости и провал Москвы

Город Гостомель под Киевом, откуда россияне хотели начать наступление на Киев, является символом украинской гордости, а также символом провала Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Италии Джорджию Мэлони на пресс-конференции в Гостомеле.
"Это место является символом провала Москвы. Это место является символом украинской гордости. В этом месте можно вдохнуть историю, а история напоминает, что есть что-то сильнее ракет, бомб, голода и холода. Это что-то - это любовь к Родине, любовь к свободе и желание гарантировать своим детям процветающее и успешное будущее", - сказала премьер.
Мелони также процитировала строчки из гимна Украины, добавив, что именно на аэродроме Гостомель украинцы отдали "душу и тело за свободу".
Она поблагодарила украинцев, которые 24 февраля 2022 встали на защиту своего государства, чем также защитили Европу.
Добавим, что в Гостомеле находится аэропорт государственного предприятия "Антонов". Этот город в первые дни полномасштабной войны хотели захватить российские войска. Захват аэропорта в Гостомеле могло бы значительно расширить возможности российских оккупантов, мечтавших за три дня захватить столицу Украины.
Два года назад 24 февраля российский режим начал полномасштабную войну против Украины. Сегодня в день второй годовщины в Киев прибыл ряд западных лидеров, в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьеры Италии и Бельгии Джорджия Мэлони и Александр Де Кроо.
Также вчера, 23 февраля, в Украину прибыли премьер Дании Мэтте Фредериксен и лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове.
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