Премьер Дании хочет переговоров с Трампом после его заявлений о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он заявил о желании купить Гренландию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Мы предложили разговор (с Трампом, - ред.), и я ожидаю, что он состоится", - сказала Фредериксен.
Она не ожидает, что диалог состоится до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. По словам премьера Дании, Трамп пока не отреагировал на предложение.
При этом Фредериксен заявила, что "нет никаких оснований полагать", что будущий президент планирует вторгнуться в Гренландию, и напомнила о "тесном сотрудничестве" между двумя союзниками по НАТО.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке также преуменьшил угрозы Трампа.
"Вы можете воспринимать Дональда Трампа серьезно, не воспринимая его буквально", - отметил он.
После победы на выборах Дональд Трамп заявил, что хотел бы купить Гренландию. Также он пригрозил вернуть под контроль США Панамский канал, а Канаду сделать 51 штатом США.
Старший сын избранного президента США на днях посетил Гренландию и публиковал в социальных сетях фотографии местных жителей, одетых в кепках с символикой Трампа.
На фоне посягательств Трампа Дания начала усиливать оборону Гренландии. В ЕС в свою очередь призвали уважать независимость стран-членов союза, в том числе и Дании. Тем временем на самом острове заявили о желании получить независимость.
Подробнее о том, что означают заявления Трампа - в материале РБК-Украина.
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