Премьер Дании хочет переговоров с Трампом после его заявлений о Гренландии

"Мы предложили разговор (с Трампом, - ред.), и я ожидаю, что он состоится", - сказала Фредериксен.

Она не ожидает, что диалог состоится до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. По словам премьера Дании, Трамп пока не отреагировал на предложение.

При этом Фредериксен заявила, что "нет никаких оснований полагать", что будущий президент планирует вторгнуться в Гренландию, и напомнила о "тесном сотрудничестве" между двумя союзниками по НАТО.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке также преуменьшил угрозы Трампа.

"Вы можете воспринимать Дональда Трампа серьезно, не воспринимая его буквально", - отметил он.