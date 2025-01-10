Прем'єрка Данії хоче переговорів з Трампом після його заяв про Гренландію

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен хоче переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом. Він заявив про бажання купити Гренландію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Ми запропонували розмову (з Трампом, - ред.), і я очікую, що вона відбудеться", - сказала Фредеріксен.
Вона не очікує, що діалог відбудеться до інавгурації Трампа, яка пройде 20 січня. За словами прем'єрки Данії, Трамп поки не відреагував на пропозицію.
При цьому Фредеріксен заявила, що "немає жодних підстав вважати", що майбутній президент планує вторгнутися в Гренландію, і наголосила на "тісній співпраці" між двома союзниками по НАТО.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке також применшив погрози Трампа.
"Ви можете сприймати Дональда Трампа серйозно, не сприймаючи його буквально", - зазначив він.
Після перемоги на виборах Дональд Трамп заявив, що хотів би купити Гренландію. Також він пригрозив повернути під контроль США Панамський канал, а Канаду зробити 51 штатом США.
Старший син обраного президента США днями відвідав Гренландію та публікував у соціальних мережах фотографії місцевих жителів, одягнених в кепках з символікою Трампа.
На тлі зазіхань Трампа Данія почала посилювати оборону Гренландії. В ЄС своєю чергою закликали поважати незалежність країн-членів союзу, зокрема і Данії. Тим часом на самому острові заявили про бажання отримати незалежність.
Детальніше про те, що означають заяви Трампа - у матеріалі РБК-Україна.
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