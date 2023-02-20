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Премьеры Польши и Италии обсудили новые поставки вооружения в Украину

Фото: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (president gov ua )
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 февраля, правительства Польши и Италии обсудили новые поставки вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

"Мы вместе поставляем оружие. Мы говорили о новых поставках вооружения в Украину, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы вернулась стабильность и можно было нормально развиваться", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер-министры обеих стран отметили, что для преодоления энергетического и экономического кризиса необходимо, чтобы Украина победила РФ с поддержкой стран свободного мира.

"Чтобы вернуться в нормальное положение вещей, справиться с инфляцией, нужно победить Россию", - заявил Моравецкий.

В конце главы правительств добавили, что Италия и Польша идентично смотрят на вопросы дополнительных поставок оружия Украине.

Сегодня стало известно, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони 20 февраля посетит Варшаву, где проведет встречу со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони во вторник, 21 февраля, посетит Киев и объявит новый пакет военной помощи для Украины.

Мы писали, что премьер Италии анонсировала визит в Украину в канун годовщины вторжения России.

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