Премьеры Польши и Италии обсудили новые поставки вооружения в Украину

"Мы вместе поставляем оружие. Мы говорили о новых поставках вооружения в Украину, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы вернулась стабильность и можно было нормально развиваться", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер-министры обеих стран отметили, что для преодоления энергетического и экономического кризиса необходимо, чтобы Украина победила РФ с поддержкой стран свободного мира.

"Чтобы вернуться в нормальное положение вещей, справиться с инфляцией, нужно победить Россию", - заявил Моравецкий.

В конце главы правительств добавили, что Италия и Польша идентично смотрят на вопросы дополнительных поставок оружия Украине.