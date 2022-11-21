Премьеры Польши и Финляндии сделали совместное заявление о поддержке Украины: Мы за вас и вместе с вами

Моравецкий, который совершил визит в Хельсинки и встретился с финской коллегой, отметил, что украинцы всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны их стран.

"Мы твердо чувствуем, что вы также боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее. Поэтому вы всегда будете иметь нашу поддержку", - заявил он и добавил, что это будут "не только слова, но действия и факты".

Марин подчеркнула, что оба государства "полностью поддерживают Украину в ее борьбе против России".

"Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности", - сказала финский премьер.

Видео: совместное заявление Матеуша Моравецкого и Санны Марин