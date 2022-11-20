Моравецкий предложил передать арестованные активы РФ Украине. Премьер Финляндии поддержала
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию предложил конфисковать активы России в ЕС в пользу Украины. Финский премьер Санна Марин его полностью в этом поддержала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны использоваться в пользу Украины.
"Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает", – отметил Моравецкий.
Премьер-министр Финляндии также поддержала предложение своего коллеги.
"Надеюсь, что Европейская комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер", – отметила Марин.
Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Это был первый визит Моравецкого в Финляндию с момента пребывания в должности премьер-министра с 2017 году.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз заморозил в общей сложности 68 млрд евро российских активов, согласно внутреннему документу Еврокомиссии, который охватывает аспекты взаимодействия ЕК с Украиной.
Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз изучает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Обсуждение находится на ранней стадии. Для подобных решений необходим пересмотр правовой основы.
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