Моравецкий предложил передать арестованные активы РФ Украине. Премьер Финляндии поддержала

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию предложил конфисковать активы России в ЕС в пользу Украины. Финский премьер Санна Марин его полностью в этом поддержала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны использоваться в пользу Украины. "Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает", – отметил Моравецкий. Премьер-министр Финляндии также поддержала предложение своего коллеги. "Надеюсь, что Европейская комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер", – отметила Марин. Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Это был первый визит Моравецкого в Финляндию с момента пребывания в должности премьер-министра с 2017 году.