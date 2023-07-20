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Премьеры Чехии и Польши обсудили угрозу ЧВК "Вагнера" в Беларуси

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Четверг 20 июля 2023 22:23
Премьеры Чехии и Польши обсудили угрозу ЧВК "Вагнера" в Беларуси Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Наемники ЧВК "Вагнера" представляет угрозу для Польши и восточного фланга НАТО.

Об этом предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

"Мы должны следить за тем, что происходит, потому что они пытаются дестабилизировать восточное крыло НАТО и хотят, чтобы мы были слабыми. Мы же пытаемся проявить общую твердость", - подчеркнул польский премьер.

Он также добавил, что Запад должен вместе защищать свои внутренние границы.

Бунт "вагнеровцев"

В конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался устроить мятеж против военного руководства РФ. Однако его бунт закончился через день, не принеся результатов.

Пригожин и часть "вагнеровцев" после мятежа прибыли в Беларусь. Там они располагаются в палаточном городке.

Британская разведка отмечает, что Кремль до сих пор не определил окончательную судьбу "вагнеровцев". Часть из них, по всей вероятности, вернется на фронт, а другие возобновят деятельность в Африке.

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