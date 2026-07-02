В ЕС придумали, как спасти Армению от давления России

Евросоюз отменит пошлины почти на 80% армянского экспорта. Также страна получит финансовую помощь по защите от экономического давления России.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters .

По инициативе Брюсселя беспошлинный режим распространится на свежие овощи, фрукты, растения, а также алкогольные и безалкогольные напитки.

Помимо отмены пошлин, Евросоюз выделяет Армении 18 миллионов евро. Это последняя часть ранее объявленного пакета финансовой поддержки на общую сумму в 52 миллиона евро.

Также ЕС отправит в страну специальных экспертов. Они помогут местным предпринимателям расширить поставки армянской продукции на европейский рынок.

"Я знаю, что Армения до сих пор испытывает значительное экономическое давление со стороны России. Но будьте уверены: когда давление на наших партнеров усиливается, ЕС активизирует свои действия. Вы можете рассчитывать на нас", - подчеркнула фон дер Ляен.

Отмечается, что новые шаги Брюсселя призваны помочь Армении смягчить экономическое давление, которое она испытывает в последнее время со стороны России.