ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В ЕС придумали, как спасти Армению от давления России

22:57 02.07.2026 Чт
2 мин
На какие уступки пошел Евросоюз?
aimg Валерий Ульяненко
В ЕС придумали, как спасти Армению от давления России Фото: Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Евросоюз отменит пошлины почти на 80% армянского экспорта. Также страна получит финансовую помощь по защите от экономического давления России.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

По инициативе Брюсселя беспошлинный режим распространится на свежие овощи, фрукты, растения, а также алкогольные и безалкогольные напитки.

Помимо отмены пошлин, Евросоюз выделяет Армении 18 миллионов евро. Это последняя часть ранее объявленного пакета финансовой поддержки на общую сумму в 52 миллиона евро.

Также ЕС отправит в страну специальных экспертов. Они помогут местным предпринимателям расширить поставки армянской продукции на европейский рынок.

"Я знаю, что Армения до сих пор испытывает значительное экономическое давление со стороны России. Но будьте уверены: когда давление на наших партнеров усиливается, ЕС активизирует свои действия. Вы можете рассчитывать на нас", - подчеркнула фон дер Ляен.

Отмечается, что новые шаги Брюсселя призваны помочь Армении смягчить экономическое давление, которое она испытывает в последнее время со стороны России.

Напомним, Россия выступает против евроинтеграционного курса Армении. В частности, Москва угрожает Еревану прекращением льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. В то же время, перечень возможных мер давления не ограничивается.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что вопрос возможного вступления Армении в ЕС должен решаться на референдуме. Ранее в Ереване заявляли о намерении начать путь к членству в ЕС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Армения
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics