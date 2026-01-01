Премьер ответила на петицию о вознаграждениях военным: что решило правительство

Позиция правительства

По словам Свириденко, вопрос мотивации военных остается одним из ключевых приоритетов работы Кабмина.

"Правительство осознает необходимость улучшения мотивационных факторов для прохождения гражданами Украины военной службы. При этом данный вопрос является одной из приоритетных задач его деятельности", - говорится в ответе премьер-министра.

В то же время она подчеркнула, что реализация предложения о ежегодных прогрессивных выплатах потребует привлечения существенного дополнительного финансового ресурса.

"Правительство полностью поддерживает необходимость внедрения справедливой оценки вклада каждого защитника и защитницы Украины в защиту государства... В то же время реализация ваших предложений потребует привлечения значительного дополнительного финансового ресурса", - отметила Свириденко.

Новая модель контрактной службы

Премьер напомнила, что Министерство обороны уже ввело дорожную карту имплементации новой модели прохождения военной службы по контракту с повышенными мотивационными факторами.

В частности, эта модель предусматривает:

повышение денежного обеспечения военных в случае заключения нового контракта;

законодательное урегулирование механизмов стимулирования службы.

Сейчас правительство работает над необходимыми законодательными изменениями.

Финансовые возможности и приоритеты

Свириденко подчеркнула, что вопрос мотивации военнослужащих будет рассматриваться комплексно - с учетом реальных финансовых возможностей государства и приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны.

Что предлагали авторы петиции

Петиция на сайте Кабинета министров, которая 13 декабря набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, предусматривает введение ежегодного прогрессивного денежного вознаграждения за каждый полный год службы в войне:

1-й год - 50 тыс. гривен;

2-й год - 100 тыс. гривен;

3-й год - 200 тыс. гривен;

4-й год - 400 тыс. гривен.

Петицию создал доброволец, старший лейтенант Андрей Дмитренко, который на войне с февраля 2022 года. Он также предложил ввести символическое государственное признание каждого года участия в войне.

Содержание петиции (скриншот)