Премьер Словении предостерег от принятия поспешных решений об ударах вглубь России

Ограничение на использование оружия

Украина призывает партнеров разрешить использование переданного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам в России. Речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS, которые Украина получила от США и Великобритании.

Этот вопрос активно обсуждается между странами, а президент Владимир Зеленский призывает ускорить принятие решения.

Западные СМИ сообщали, что США и Великобритания якобы уже одобрили такое использование, но официально не объявили об этом. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина пока не применяла западное дальнобойное оружие на территории России.

При этом The Times сообщало, что Зеленский завершит визит в США без разрешения на использование западных ракет для ударов по России.

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