Президент Украины Владимир Зеленский завершит визит в США без разрешения на использование западных ракет для ударов по России. Он просил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис снять ограничения на поставки Storm Shadow и ATACMS, но изменений в позиции США не последовало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Байден заверил Зеленского, что поддержка Украины продолжится, включая новый пакет помощи в размере почти 8 миллиардов долларов и поставку высокоточных управляемых бомб JSOW, которые помогут наносить удары по российским силам. Однако эти ракеты не позволят Украине поражать цели на территории России, что, по мнению Киева, необходимо для спасения гражданского населения.

Западные страны до сих пор разрешали Киеву использовать эти ракеты только для нанесения ударов по российским войскам в приграничных районах. Зеленский также должен был обнародовать свой план победы в войне, которая длится уже два с половиной года.

Однако никаких изменений в позиции Вашингтона по поводу использования ракет дальнего радиуса действия объявлено не было, и это произошло менее чем через сутки после того, как российский диктатор Владимир Путин предупредил, что крупномасштабная воздушная атака на Россию со стороны поддерживаемой Западом Украины может вызвать ядерный ответ.

"Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу", - заявил Байден после встречи с Зеленским в Овальном кабинете.

Зеленский также провел переговоры на Капитолийском холме, где обсуждал с сенаторами необходимость дальнобойных ударов для усиления позиций Украины перед мирными переговорами. В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп продолжает критиковать поддержку Украины, заявив, что в случае своей победы прекратит военную помощь Киеву.

Тем временем, Россия продолжает усиливать свои вооруженные силы, планируя значительное увеличение военных расходов на 2024 год.