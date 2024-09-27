Прем'єр Словенії застеріг від ухвалення поспішних рішень щодо ударів углиб Росії

Обмеження використання зброї

Україна закликає партнерів дозволити використання переданої далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах у Росії. Йдеться про ракети Storm Shadow та ATACMS, які Україна отримала від США та Великобританії.

Це питання активно обговорюється між країнами, а президент Володимир Зеленський закликає прискорити ухвалення рішення.

Західні ЗМІ повідомляли, що США та Великобританія нібито вже схвалили таке використання, але офіційно не оголосили про це. При цьому Зеленський наголосив, що Україна поки що не застосовувала західну далекобійну зброю на території Росії.

При цьому The Times повідомляло, що Зеленський завершить візит до США без дозволу використання західних ракет для ударів по Росії.

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