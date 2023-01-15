Премьер Саксонии требует ремонта "Северного потока" и не исключает поставок российского газа
Премьер-министр германской федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер высказался за ремонт газопровода "Северный поток-1" и возобновление поставок российского природного газа в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Morgenpost.
По его словам, которые приводит издание, пока идет война в Украине, этот вопрос для Германии не актуален, однако после ее завершения немецкие потребители должны иметь возможность использовать не только дорогой газ, который сейчас следует закупать в других странах.
"В промышленно развитой стране энергия не должна быть дефицитным товаром", - заявил Кречмер.
Он подчеркнул, что немецкие компании озабочены высокими ценами на энергоносители, поэтому призывает продлить время работы АЭС и отремонтировать газопровод "Северный поток-1". Чтобы укрепить экономику на востоке, политик от ХДС предлагает привезти в новые федеральные земли квалифицированных работников из-за рубежа.
"Неопределенность в энергетике может разрушить много. Компании на востоке проверены кризисами - но никто из нас сейчас не переживал такой ситуации. Расширения возобновляемых источников энергии будет мало для создания достаточного количества доступной энергии. Мы должны оставить три подключенных к сети АЭС еще на несколько лет. Мы должны соблюдать соглашение о постепенном отказе от угля в 2038 году, а не в 2030-м. И нужно продолжать добычу отечественных запасов газа", - отметил Кречмер.
При этом федеральный политик подчеркивает, что необходим социальный консенсус по энергоснабжению и советует создать комиссию, в которую войдут все заинтересованные группы.
"После войны мы должны сохранить возможность использовать не только очень дорогой сжиженный газ. Надо проверить, в какой стране можно приобрести более дешевый альтернативный газ. Это в наших национальных интересах. Компании не хотят быть просителями, они хотят выйти из кризиса с большей свободой. Мы должны срочно ограничиться уровнем регулирования, к которому обязывает нас ЕС", - констатировал Кречмер.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц на открытии второго терминала сжиженного природного газа на севере Германии отметил способность страны пережить зиму и избежать экономического кризиса или нехватки газа.
Напомним, в сентябре 2022 года Олаф Шольц заявил, что Германия готова к остановке поставок российского газа.
Добавим, что российский "Газпром" снизил газодобычу из-за уменьшения экспорта газа более чем на 45%.
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