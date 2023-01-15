Прем’єр Саксонії вимагає ремонту "Північного потоку" і не виключає поставок російського газу

За його словами, які наводить видання, поки триває війна в Україні, це питання для Німеччини не актуальне, однак після її завершення німецькі споживачі повинні мати можливість використовувати не тільки дорогий газ, який зараз належить закупати в інших країнах.

"У промислово розвинутій країні енергія не повинна бути дефіцитним товаром", - заявив Кречмер.

Він підкреслив, що німецькі компанії стурбовані високими цінами на енергоносії, тому закликає подовжити час роботи АЕС і відремонтувати газопровід "Північний потік-1". Щоб зміцнити економіку на сході, політик від ХДС пропонує привезти до нових федеральних земель кваліфікованих працівників з-за кордону.

"Невизначеність в енергетиці може зруйнувати багато. Компанії на сході перевірені кризами - але ніхто з нас зараз не переживав такої ситуації. Розширення відновлюваних джерел енергії буде замало для створення достатньої кількості доступної енергії. Ми маємо залишити три АЕС, що підключені до мережі, ще на кілька років. Ми повинні дотримуватися угоди про поступову відмову від вугілля в 2038 році, а не в 2030-му. І треба продовжувати видобуток вітчизняних запасів газу", - зауважив Кречмер.

При цьому федеральний політик підкреслює, що потрібен соціальний консенсус щодо енергопостачання і радить створити комісію, до якої ввійдуть усі зацікавлені групи.

"Після війни ми повинні зберегти можливість використовувати не тільки дуже дорогий зріджений газ. Треба перевірити, в якій країні можна придбати дешевший альтернативний газ. Це в наших національних інтересах. Компанії не хочуть бути прохачами, вони хочуть вийти з кризи з більшою свободою. Ми повинні терміново обмежитися рівнем регулювання, до якого зобов’язує нас ЄС", - констатував Кречмер.