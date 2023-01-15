Шольц заявил о способности Германии пережить зиму без энергетического кризиса

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии второго терминала сжиженного природного газа (СПГ) на севере Германии отметил способность страны пережить зиму и избежать экономического кризиса или нехватки газа.

Этот терминал СПГ в Любмине начал работу в субботу, 14 января, в северо-восточной земле Мекленбург-Передняя Померания. А первый свой терминал Германия открыла в декабре прошлого года в Вильгельмсхафене на северо-западе. Планируется, что вскоре введут в эксплуатацию и третий терминал, расположенный в северном городе Брунсбюттель.

"Мы переживаем эту зиму, это замечают все дома, газоснабжение не пострадало", - сказал Шольц на открытии нового терминала.

Канцлер Германии также заявил, что в стране не было экономического кризиса, добавив, что это произошло благодаря способности правительства быстро восстановить энергетическую инфраструктуру, обеспечить новые источники газа и внедрить программы помощи на миллиарды евро.

Отметим, что полномасштабное вторжение РФ в Украину и введение международным сообществом санкций против страны-агрессора вынудили Германию разорвать отношения с крупнейшим поставщиком газа, и ФРГ перестала полагаться на российское "голубое топливо".

Так, только в 2021 году Германия получила около 60 миллиардов кубометров природного газа по ныне несуществующему газопроводу "Северный поток-1", который проходил по дну Балтийского моря и поставлял российский газ в ФРГ до того, как Россия приостановила его подачу в сентябре 2022 года, сославшись на якобы проблемы с оборудованием.

Вскоре после этого трубопроводы Nord Stream 1 и Nord Stream 2, которые еще не использовались, подверглись саботажу в результате инцидента, который привел их в негодность. Западные страны предположили, что саботаж был преднамеренным.