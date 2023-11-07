Премьер Румынии призвал сохранить единство Европы, чтобы остановить Путина
Союзники Украины должны твердо поддерживать Киев, иначе они рискуют ободрить популистские силы по всей Европе победой Владимира Путина.
Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Чолаку заявил, что его правительство будет продолжать оказывать "многоплановую поддержку" Украине, даже несмотря на то, что европейские союзники демонстрируют признаки усталости от войны, особенно с учетом того, что конфликт между Израилем и ХАМАСом затмевает российское вторжение. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет разрешен раньше, чем война по соседству с Румынией.
"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки", - заявил Чолаку в интервью Bloomberg. - Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России".
Премьер указал на всплеск поддержки правых и популистских сил по всей Европе, многие из которых подвергли критике поддержку Украины правительствами и выразили сожаление по поводу разрыва связей с Кремлем. В Германии подъем крайне правой партии "Альтернатива для Германии" частично был вызван пророссийскими настроениями.
"Можете ли вы представить, сколько двойников Путина мы получим среди некоторых европейских политиков-популистов?" - спросил Чолаку.
Лидеры Европейского Союза публично выступают единым фронтом против России, при этом блок обсуждает 12-й пакет санкций, нацеленный на 5 млрд евро в торговле с Россией.
Но появились признаки угасания поддержки, совсем недавно в телефонном розыгрыше с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая сказала паре известных российских комиков, что стала свидетельницей " сильной усталости " в поддержке Киева.
Позиция Румынии и соседних стран
Румыния сыграла ключевую роль в усилиях по поддержанию экономической линии жизни для Киева за счет экспорта зерна. Чолаку заявил, что его страна увеличила свои возможности по отправке украинского зерна до 3 млн тонн в месяц - по сравнению с 0,5 млн тонн в начале войны. В ближайшие месяцы страна увеличит его до 4 млн тонн, сказал премьер.
Ряд выборов в следующем году, включая парламентские и президентские выборы в Румынии, а также голосование в Европейский парламент, не изменят его обязательств, сказал Чолаку, указав на сдвиги в поддержке Киева, наблюдаемые на выборах в Польше и Словакии.
Он отказался сообщить какие-либо подробности о военной помощи, которую Румыния оказывает Украине.
Чолаку усилил свою поддержку предложений о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, соседа Румынии, который изо всех сил пытается отразить российское влияние.
Но он указал на трудности в достижении единогласия среди лидеров ЕС по этому вопросу, учитывая пророссийские взгляды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Роберта Фицо из Словакии, который вернулся на пост премьер-министра своей страны в прошлом месяце.
Румынский премьер сослался на более непосредственные риски в ЕС, связанные с предстоящими выборами и усилением крайне правых в блоке из 27 членов.
"Давайте не будем забывать, что в следующем году у нас состоятся выборы в Европейский парламент, и если мы увидим больше экстремистских голосов в ассамблее, это создаст большую уязвимость внутри ЕС", - сказал Чолаку.
По данным опроса КМИС, в Украине заметно возросла доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, а его поддержка ослабевает.