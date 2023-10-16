Верят ли украинцы в общественный "раскол" во время войны: данные опроса КМИС

В октябре 2023 года большинство украинцев не разделяют нарративы, которые пытаются насадить агенты российского влияния. Однако социологи констатируют негативные тенденции.

И. "Конфликт между политическим и военным руководством Украины"

За последний год с 14 до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии.

Вместе с этим большинство населения Украины - 54% (в сентябре 2022 года - 71%) - продолжают придерживаться взгляда, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда.

II. "Власть Украины готова пойти на неприемлемые компромиссы с Россией"

Между сентябрем 2022 года и октябрем 2023 года стало немного больше тех, кто считает, что власть может пойти на неприемлемые компромиссы - с 5% до 12%. Впрочем, при этом абсолютное большинство украинцев - 80% - продолжают считать, что власть не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%).

ІІІ. "Запад устал от Украины и хочет, чтобы Украина договаривалась с Россией"

Заметно возросла доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка ослабевает и вообще Запад хочет от Украины уступок России - с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года. Однако большинство населения страны сейчас - 63% (в сентябре 2022 года - 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, тенденция к росту доли тех, кто верит в серьезные конфликты среди руководства страны и в усталость Запада от Украины, безусловно, очень тревожна.

"Нельзя сводить объяснение этих тенденций только к одной причине (тем более к печально известной "религии" украинцев во всем винить "коррупцию"). Очевидно, есть разные факторы, которые влияют на динамику настроений: нарастание усталости среди населения, независимые от Украины обстоятельств (например, объективные особенности поставок оружия от Запада), нереализация определенных ожиданий, продолжение отравления Украины российской пропагандой (продолжающей "выдумывать" пути, чтобы эффективно достигать украинцев), ошибки, которые могла допустить украинская власть", - написал он.

Социолог считает, что нужно беспристрастно исследовать ситуацию, определять успешные перспективные практики вместе с честным признанием возможных просчетов и предпринимать комплексные меры по противодействию негативным тенденциям.

"В частности, мы призываем украинских деятелей (от чиновников и политиков до общественных активистов) серьезно воспринимать свое возможное деструктивное влияние на общественные настроения украинского общества. Полученные нами результаты могут быть связаны также с оживлением политической активности в связи с разговорами о возможных выборах и ростом критических выступлений против власти. Непрозрачная, неподотчетная и неэффективная деятельность отдельных политиков или чиновников наносит огромный вред, но и "бескомпромиссная священная борьба" отдельных активистов подрывает единство общества и усиливает уныние среди населения", - считает Грушецкий.

Также, несмотря на выявленные негативные тенденции, социологи отмечают положительные стороны. "Во-первых, все равно большинство украинцев во всех регионах верят в слаженные командные действия руководства, в то, что власть не пойдет на неприемлемые компромиссы и верят в поддержку Запада. Во-вторых, даже те, кто верят в определенные нарративы "раскола", выступают против территориальных уступок и среди них нет "капитулянтских" настроений", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 29 сентября - 9 октября 2023 среди 1010 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.