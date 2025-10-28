RU

Премьер Японии удивила Трампа подарком в стиле Синдзо Абэ

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер Японии Санаэ Такаичи устроила Дональду Трампу неожиданный дипломатический жест в духе Синдзо Абэ, после чего Трамп назвал ее "настоящим лидером" и отметил решимость усиливать оборону Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Во время официальной встречи премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, которую в Японии считают политической преемницей убитого Синдзо Абэ, повторила стиль своего предшественника, организовав роскошный прием и аудиенцию у японского императора для президента США Дональда Трампа.

Одним из центральных моментов встречи стал символический подарок, который должен был подчеркнуть дружеские и стратегические отношения между странами.

Такаичи вручила Трампу клюшку для гольфа, принадлежавшую Синдзо Абэ, а также сумку для гольфа с автографом японского чемпиона Хидэки Мацуямы.

Такой подарок, по мнению политических экспертов, подчеркнул политическую преемственность Такаичи и ее стремление продолжить курс предшественника во внешней политике.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил подарок и прием. В ответ на жест премьер-министра он назвал Такаичи "настоящим лидером" и отметил ее решимость усиливать обороноспособность Японии.

 

Визит Трампа в Японию

Дональд Трамп начал официальный визит в Японию 27 октября 2025 года, что стало его четвертым визитом в эту страну на посту президента США.

Во дворце Акасака состоялась встреча с новоизбранным премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, во время которой было подписано соглашение об обеспечении поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов.

Кстати, во время визита президента США Дональда Трампа в Токио японские власти выставили возле дворца Акасака Ford F-150 и два белых Toyota, произведенные на американских заводах, чтобы произвести на него впечатление и подчеркнуть поддержку американского производства.

