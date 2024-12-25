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Премьер Японии на переговорах с Зеленским: Токио готов усилить санкции против России

Киев, Среда 25 декабря 2024 17:32
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Премьер Японии на переговорах с Зеленским: Токио готов усилить санкции против России Фото: Сигеру Исиба, премьер Японии (facebook.com/ishibashigeru)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Стороны, в частности, обсуждали санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Президент поздравил Исибу с избранием на пост главы правительства, а также поблагодарил Японию за предоставленную Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму 12 млрд долларов.

Отдельно Зеленский отметил решение правительства Японии предоставить Украине еще 3 млрд долларов кредита, который погасят за счет замороженных российских активов.

Во время переговоров глава украинского государства рассказал премьеру Японии о сегодняшнем массированном ударе россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Зеленский подчеркнул приоритетность защиты и восстановления энергетики в условиях войны с россиянами.

Также Зеленский и Исиба осудили участие в российском вторжении в Украине Северной Кореи.

"Премьер-министр заявил, что Япония очень серьезно воспринимает эту эскалацию, считает ее большим риском для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и готова усиливать санкционное давление на агрессора", - сказано в сообщении Офиса президента.

Отдельно Зеленский поблагодарил Японию за готовность сотрудничать с демократическим миром, чтобы как можно быстрее достичь справедливого и продолжительного мира в Украине.

Санкции Японии против России

Напомним, еще в ноябре японские СМИ писали о том, что правительство Японии рассматривает возможность усиления санкций против России и Северной Кореи.

Такие действия Токио хочет координировать с другими странами, в частности речь о государствах "Большой семерки".

В мае этого года Япония ввела санкции против российских юридических лиц за поставки оружия из Северной Кореи.

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