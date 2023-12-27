Премьер Польши Туск готовится к визиту в Киев

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о подготовке своего визита в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
"Мне немного стыдно об этом говорить, потому что я знаю, какая ситуация у президента Зеленского и всей Украины. Неправильно ехать в Киев и весь визит посвящать вопросам польского транспорта", - сказал он.
По словам Туска, они подготовят этот визит таким образом, чтобы во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским было понятно, чего они хотят достичь.
Премьер также сообщил, что "будет просить водителей не блокировать переезд только из-за войны".
Он назвал ситуацию драматической, а также пообещал, что будет делать все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских транспортных компаний.
Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продолжать до начала января 2024 года.
Во время протеста были заблокированы ряд направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".
Однако 22 декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе.
Представители Польши со своей стороны заявили о намерении разблокировать границу до конца года.
Сегодня Туск сообщил, что правительство Польши близится к прекращению блокады дальнобойщиками нескольких пунктов на границе с Украиной.
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