Премьер Польши и глава Еврокомиссии приедут в Украину в этом месяце, - СМИ

Издание, ссылаясь на источники в ЕС, отмечает, что польский премьер и глава Еврокомиссии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским примут участие в мероприятии, посвященном депортации детей.

"Мероприятие состоится в апреле. Его детали по соображениям безопасности еще не обнародованы. Одной из главных тем разговоров будет вопрос незаконных депортаций в Россию украинских детей", - заявил собеседник в Евросоюзе.

Следует отметить, что Еврокомиссия в феврале объявила о запуске вместе с Польшей инициативы о вывозе украинских детей в Россию. Цель проекта - привлечь к ответственности виновных в депортации украинских детей.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Германию в мае. Вероятно, глава государства будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.

Как сообщалось, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский из первой леди посетили Польшу.

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