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Премьер Польши проведет переговоры с американскими производителями оружия

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетит США на этой неделе. В частности, он планирует провести переговоры с представителями американской оборонной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьера Польши.

По данным ведомства, в ходе визита 11-13 апреля Моравецкий встретится с вице-президентом США Камалой Харрис. Планируется, что они обсудят вопросы двустороннего экономического сотрудничества, и темы, которые связаны со сферой безопасности.

"Другим важным событием визита премьер-министра Матеуша Моравецкого в США станут встречи с представителями американской военной промышленности. Технологии, которые разрабатывают американские военные структуры, являются одними из самых современных в мире", - отмечают в канцелярии.

Там напомнили, что в 2023 году на оборонную сферу в Польше предусмотрели 4% ВВП. В частности, средства направят на закупку американских танков Abrams и истребителей F-35.

Напомним, ранее стало известно, что в апреле этого года Польша получит 116 танков Abrams от США.

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