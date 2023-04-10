Прем'єр Польщі проведе переговори з американськими виробниками зброї

За даними відомства, під час візиту 11-13 квітня Моравецький зустрінеться з віце-президентом США Камалою Харріс. Планується, що вони обговорять питання двостороннього економічного співробітництва та теми, пов'язані зі сферою безпеки.

"Іншою важливою подією візиту прем'єр-міністра Матеуша Моравецького в США стануть зустрічі з представниками американської військової промисловості. Технології, які розробляють американські військові структури, є одними з найсучасніших у світі", - зазначають у канцелярії.

Там нагадали, що у 2023 році на оборонну сферу у Польщі передбачили 4% ВВП. Зокрема, кошти спрямують на закупівлю американських танків Abrams та винищувачів F-35.