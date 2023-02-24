RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Польши приехал в Киев в годовщину вторжения России

Фото: Матеуш Моравецкий и Денис Шмыгаль (twitter.com/PiotrMuller)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с визитом в Киев в годовщину полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP1 и спикера польского правительства Пьотра Мюллера.

"Через год после начала военных действий России премьер-министр Моравецкий приехал в Киев, чтобы дать четкий и ощутимый сигнал о продолжении поддержки в защите Украины от России", - написал Мюллер.

Моравецкий уже встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Они возложили венки к Стене памяти погибших в центре Киева.

Секретарь правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский сообщил, что Моравецкий, вероятно, примет участие в заседании Верховной Рады.

Он также отметил, что премьер поехал в Киев с посланием поддержки и информацией после визита президента США Джо Байдена в Варшаву.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна победить в войне с Россией, чтобы воцарился продолжительный мир.

К тому же, Моравецкий призвал страны Западной Европы быстрее передавать Украине военную технику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаКиевДенис Шмыгаль