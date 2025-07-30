Премьер Польши сообщил о неплохих шансах на приостановку российско-украинской войны

"Есть неплохие шансы и множество признаков, указывающих на возможность того, что российско-украинская война будет как минимум приостановлена в ближайшем будущем", - сказал он пресс-конференции.

Однако, по его словам, Польша должна быть готова к обороне, независимо от событий на российско-украинском фронте. "Мы не можем терять ни часа, ни дня в этой гонке за современную армию", - подчеркнул Туск.

Войну выигрывает интеллект и технология

Глава польского правительства провел совещание с руководителями военных институтов страны. Он отметил высокий уровень подготовки и компетентности польских инженеров, программистов и молодых специалистов.

"Это абсолютное сокровище польской армии", - сказал Туск.

По его словам, безопасность в будущем зависит от того, что рождается "в головах", а не только в казармах.

"Сегодня войны выигрывают более умные и лучше оснащенные армии, с высоким уровнем технологий", - добавил премьер.

Польские деньги для польских заводов

Туск также подчеркнул важность того, чтобы вложения в оборону оставались в Польше. "С польской точки зрения абсолютно ключевым является то, чтобы сотни миллиардов злотых, которые мы хотим направить на оборону, работали максимально внутри Польши", - заявил он.

Он добавил, что Польша не может вечно инвестировать государственные средства в иностранное вооружение. По мнению премьера, следует поддерживать польские компании и польские умы.

Польское киберкомандование - одно из лучших в мире

Премьер отметил высокий уровень польских специалистов в сфере цифровой безопасности. Он заявил, что именно национальные команды обеспечивают кибербезопасность страны.

"О наше кибербезопасность заботится, возможно, лучшая в мире команда. Конкурировать с нами, возможно, могут только американцы", - отметил Туск.