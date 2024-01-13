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Премьер Польши: Не разрешу в моем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В мире не должно возникать никаких сомнений относительно приверженности к Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в интервью TVN24.

Как рассказал Туск, польская партия "Право и Справедливость" в предыдущем правительстве "пыталась играть на антиукраинских нотах" в последние месяцы избирательной кампании. Впрочем, лично премьер не позволит, чтобы в его правительстве кто-то строил свою позицию на антиукраинских настроениях. 

"Потому что, когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всего западного мира, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений. Украина в войне с Россией нуждается в помощи от нас и всего мира. Потому что на самом деле, пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности", - пояснил Туск. 

По его словам, в любой ситуации задачей Польши будет противостоять неуверенности, когда речь идет о помощи Украине. В связи с этим он активно работает с европейскими партнерами.

В то же время он отметил, что Российская Федерация перевела свою экономику на "военные рельсы", из-за чего война может длиться долго. 

"Европа должна ответить на этот вызов и инвестировать больше денег, чтобы покупать оружие и повышать обороноспособность Европы. Мы не можем делать вид, что ничего не происходит. В таком вопросе, как вооружение и поддержка Украины в войне, не может быть никаких колебаний. Для меня это неоспоримый факт", - добавил он.

Будущий визит Туска в Украину

13 декабря стало известно о том, что Туска пригласили посетить Украину. Уже на следующий день президент Владимир Зеленский лично пригласил новоиспеченного премьера в Киев.

Как писали польские СМИ, визит нужен для того, чтобы начать перезагрузку между странами. Отношения обострились после блокады границы с Украиной польскими перевозчиками и запрета на импорт украинского зерна, введенного Варшавой.

В частности, Туск анонсировал встречу с лидером Польши Анджеем Дудой. Ожидается, что одной из тем обсуждений станет предстоящий визит главы правительства в Украину.

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