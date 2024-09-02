Премьер Нидерландов объявил пакет помощи Украине более чем на 200 млн евро

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф во время первого визита в Украину объявил о новом пакете помощи. Его размер – более 200 миллионов евро.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Twitter.
Как отметил Схоф, Украина и дальше может рассчитывать на дальнейшую поддержку и взаимодействие со стороны Нидерландов.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый значительный пакет поддержки на сумму более 200 миллионов евро. Пакет направлен главным образом на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также включает в себя дополнительное финансирование гуманитарной помощи", - написал Схоф.
Он заявил, что люди в Украине имеют право жить в свободе и безопасности. А прекращение нападений России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом.
"Это убеждение мы все разделяем. Мой первый визит в Украину в качестве премьер-министра Нидерландов подтвердил мое убеждение, что мы должны продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул он.
Что именно войдет в пакет помощи, пока не известно.
В июле текущего года Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. Тогда же Нидерланды пообещали передать 300 млн. евро на боеприпасы для истребителей F-16.
Впоследствии стало известно, что Нидерланды закупят для Украины 51 мобильный радар для обнаружения дронов. На днях министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Украина получит почти 30 вездеходов Viking.
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