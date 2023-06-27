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Украинского посла вызвали в МИД Израиля после критики политики страны

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Вторник 27 июня 2023 11:16
Украинского посла вызвали в МИД Израиля после критики политики страны Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел Израиля после его недавней критики политики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Корнейчук должен прибыть в МИД Израиля 3 июля.

Встреча состоится с руководителем Управления по стратегическим вопросам Ализой Бен-Нун.

Критика политики Израиля

Недавно посольство Израиля в Украине раскритиковало Иерусалим за пророссийскую позицию. В частности, отмечалось, что израильское правительство успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о создании еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме.

Там также заявили, что заявления премьера Беньямина Нетаньяху всегда были направлены на оправдание бездействия государства в оказании оборонной помощи Украине.

При этом Израиль неоднократно призывали передать Украине помощь в борьбе с иранскими "Шахедами".

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Израиль Иерусалим Евгений Корнийчук
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