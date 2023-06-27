Украинского посла вызвали в МИД Израиля после критики политики страны
Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел Израиля после его недавней критики политики страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Корнейчук должен прибыть в МИД Израиля 3 июля.
Встреча состоится с руководителем Управления по стратегическим вопросам Ализой Бен-Нун.
Критика политики Израиля
Недавно посольство Израиля в Украине раскритиковало Иерусалим за пророссийскую позицию. В частности, отмечалось, что израильское правительство успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о создании еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме.
Там также заявили, что заявления премьера Беньямина Нетаньяху всегда были направлены на оправдание бездействия государства в оказании оборонной помощи Украине.
При этом Израиль неоднократно призывали передать Украине помощь в борьбе с иранскими "Шахедами".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.