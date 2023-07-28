Премьер-министр Швеции "чрезвычайно обеспокоен" последствиями сожжения Корана в Стокгольме

Акции с сожжением Корана книги в Швеции оскорбили ряд мусульманских стран, в частности Турцию, поддержку которой необходимо получить, чтобы присоединиться к НАТО.

Глава шведского правительства отметил, что в полицию были поданы новые запросы на разрешение проведения подобных демостраций.

"Если они будут предоставлены, нас ждут дни, когда существует явный риск того, что произойдет что-то серьезное. Я очень обеспокоен тем, к чему это может привести", - сказал Кристерссон.

Посольство Швеции в Ираке подожгли из-за сожжения Корана в Стокгольме

В этом месяце шведские активисты получили разрешение от полиции на проведение акции с сожжением священной мусульманской книги Корана у посольства Ирака в Стокгольме.

В результате этого рано утром 20 июля сотни протестующих взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Правительство Ирака осудило такие дейстия, но приказало послу Скандинавской страны покинуть Багдад в знак протеста против подобной акции по осквернению Корана.