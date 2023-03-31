Премьер-министр Испании призвал Си Цзиньпина поддержать мирный план Зеленского

Санчес заявил на пресс-конференции в Пекине, что он сказал Си, что Испания поддерживает формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре, которая включает в себя требования восстановить на территории Украины статус-кво до оккупации Крыма Россией в 2014 году.

"Я передал нашу озабоченность по поводу незаконного вторжения в Украину", - сказал Санчес, добавив, что он "призывает Си поговорить с президентом Зеленским", чтобы узнать из первых рук о мирном плане Киева.

По его словам, "это план, который закладывает основы прочного мира в Украине и полностью соответствует уставу ООН и ее принципам, которые были нарушены Путиным его вторжением".

Санчес отказался говорить то, что Си сказал ему по этому поводу.

В прошлом месяце Пекин выдвинул собственный "мирный план" из 12 пунктов и призвал к замораживанию ситуации на фронте.

Испания, член НАТО, чья внешняя политика тесно связана с Соединенными Штатами, является верным союзником Украины и в июле примет на себя председательство в Совете Европейского Союза.