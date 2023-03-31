Когда можно начать переговоры с Россией: украинцы назвали условия

Большинство украинцев (60,7%) считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Полгода назад эту позицию разделяли 57,5% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова .

Еще 17,6% поддерживают мнение о том, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (в сентябре-октябре 2022 года - 20,6%).

Кроме того, 13,1% полагают, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас". Полгода назад это мнение поддерживали 16,6%.

Те, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год", составляют большинство во всех регионах (от 56,5% на Юге до 65% на Западе).

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.