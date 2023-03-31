Прем'єр-міністр Іспанії закликав Сі Цзіньпіна підтримати мирний план Зеленського

Санчес заявив на прес-конференції в Пекіні, що він сказав Сі, що Іспанія підтримує формулу світу, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка включає вимоги відновити на території України статус-кво до окупації Криму Росією у 2014 році.

"Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення в Україну", - сказав Санчес, додавши, що він "закликає Сі поговорити з президентом Зеленським", щоб дізнатися з перших рук про мирний план Києва.

За його словами, "це план, який закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає статуту ООН та її принципам, які були порушені Путіним його вторгненням".

Санчес відмовився говорити те, що Сі сказав йому з цього приводу.

Минулого місяця Пекін висунув власний "мирний план" із 12 пунктів та закликав до заморожування ситуації на фронті.

Іспанія, член НАТО, чия зовнішня політика тісно пов'язана зі Сполученими Штатами, є вірним союзником України і в липні візьме на себе головування в Раді Європейського Союзу.